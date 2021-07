Barbara D’Urso, Mediaset ci ha ripensato: nuovo colpo di scena

Un nuovo colpo di scena si sta aprendo tra le fila del palinsesto Mediaset ed al centro del ripensamento c’è Barbara D’Urso

Quello di Barbara d’Urso a Mediaset sembrava essere a tutti gli effetti un ridimensionamento del suo ruolo da conduttrice. La certezza di un accorciamento dell’edizione di Pomeriggio 5 era ormai appurata, ma qualcosa potrebbe star cambiando tra i corridoi Mediaset per quel che riguarda il palinsesto ed il ruolo della conduttrice partenopea all’interno di questi.

Stando a quanto riportato da TvBlog.it, infatti, sembrerebbe che la riduzione oraria di Pomeriggio 5 sia stata annullata e la conduttrice potrebbe non subire variazioni di alcun genere rispetto alla passata edizione.

Barbara D’Urso, dietrofront Mediaset: tutto invariato per la prossima stagione

Sui social di TvBlog.it è apparsa la risposta ad una domanda di un follower circa la messa in onda di Pomeriggio 5 che dovrebbe rimanere invariata: “Sarà in scena intorno alle 17:00/17:30”. Nella scorsa stagione, la conduttrice partenopea non è stata accompagnata da nessuno in studio, a causa Covid ha dovuto rispettare i protocolli ed ha portato avanti il programma senza pubblico. Stando alle indiscrezioni del blog di gossip, neppure per la ripartenza è prevista la presenza in studio di persone non addette ai lavori.

La variazione più importante sembrerebbe essere quello riguardante il format: niente più gossip, solo cronaca che è la parte più amata dai telespettatori secondo Mediaset.