Anticipazioni Una Vita, nuovi colpi di scena: dramma per Genoveva

Nuovi colpi di scena attendono gli appassionati di Una Vita. Nei prossimi episodi Genoveva dovrà affrontare una grave perdita: le anticipazioni

Nuovi colpi di scena attendono gli appassionati della soap opera spagnola Una Vita. Nelle prossime puntate infatti, Genoveva attraverserà un momento di grande dolore con l’interruzione della gravidanza. Tutto succederà dopo la scomparsa di Marcia. La Sampaio verrà uccisa da Salmeron e le accuse ricadranno tutte su Genoveva.

Intanto c’è chi nutre forti sospetti sulla Salmeron: sarà Mendez a pensare che la donna abbia ucciso non solo Marcia ma anche Ursula. La dark lady finirà in prigione grazie a Mendez che riuscirà a trovare indizi preziosi per incastrarla. La Salmeron intanto cerca di convincere Felipe ma a prendere le sue difese sarà solo Velasco. Genoveva riuscirà a lasciare la prigione.

Felipe accoglierà Genoveva a casa, ma ad attenderla ci sarà una lettera sconvolgente giunta da Cuba: l’emittente è Santiago. La Salmeron sviene e viene trasportata in ospedale. Quando sembra essere fuori pericolo ecco che i medici fanno un’amara scoperta: Genoveva ha perso il bambino.

Genoveva e Felipe perdono il bambino: le anticipazioni di Una Vita

La perdita del piccolo, segna un grave dolore per Genoveva e Felipe. Per quest’ultimo non sarà semplice dare la terribile notizia a sua moglie. Per la Salmeron non sarà semplice riprendersi ma intanto è pronta a tutto pur di vendicarsi dell’avvocato.

Intanto Felipe è molto addolorato per la morte di Marcia e vuole vendicarsi, dunque Genoveva deve fare molta attenzione alle sue mosse. L’Alvarez Hermoso sarà aiutato da Santiago e Mendez.