Anticipazioni Un Posto Al Sole, sorprendente colpo di scena tra Patrizio e Clara

Le anticipazioni di Un Posto Al Sole di stasera, giovedì 15 luglio, danno importanti novità sul rapporto tra Patrizio e Clara

Dov’eravamo rimasti… Patrizio rivela a Rossella della sua relazione finora segreta con Clara e la giovane dottoressa non la prende benissimo. Tuttavia, la figlia di Silvia non ha tempo per preoccuparsi della vita sentimentale perché c’è la discussione della sua laurea. Di nascosto, la famiglia e gli amici di Palazzo Palladini le organizzano una festa a sorpresa, in cui è presente anche Patrizio che le fa il suo dolce preferito.

Nei piani più bassi del noto Palazzo che ospita le vicissitudini di Un Posto Al Sole, Filippo fa rientro a casa, con lui ci sono Serena, Roberto Ferri ed Ornella. Nel momento in cui l’imprenditore chiedere di fare un giro al piano di sopra, gli viene negato e riportato in ospedale. Nel cortile di casa incontra Raffaele che lo ferma e lo saluta, ma proprio in quel momento, da lontano una vocina grida “Papà, papà”: è Irene che è tornata prima dal corso di danza insieme a Bianca e Renato Poggi.

Anticipazioni Un Posto Al Sole: Patrizio e Clara decidono di venire allo scoperto

Nonostante tutte le complicazioni e la differenza di età, Patrizio non ne può più di nascondere il suo amore e la sua relazione con Clara, quindi decide di uscire allo scoperto. Nel frattempo, Jimmy è intento a combattere con un vero e proprio dissidio che gli pota gli incubi: da un lato il campo estivo con Brenda che è una bulla, dall’altro la danza con le sue calzamaglie.

Filippo è scosso dal fatto di avere una figlia e non ricordarne nulla, l’imprevisto gli causa panico e Serena, per correre ai ripari, decide di intraprendere una strada difficile e dolorosa.