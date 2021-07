Le nuove puntate di Love is in the air lasceranno senza parole gli appassionati della soap. Sono in arrivo tantissimi colpi di scena: le anticipazioni

Nuovi colpi di scena nelle prossime puntate di Love is in the air lasceranno con il fiato sospeso gli appassionati della soap opera turca. Eda oltre ai problemi con Serkan ne dovrà affrontare degli altri. Ayfer troverà nella stanza di Eda un finto contratto sul fidanzamento tra lei e Serkan.

La donna resterà senza parole e delusa dal comportamento di sua nipote: si sente tradita da Eda perché le ha tenuta nascosta una menzogna di tale portata. Ayfer deciderà di andare a casa della signora Aydan e affronterà sua nipote in un faccia a faccia.

Eda e Serkan, un incredibile colpo di scena: il ragazzo capisce di essersi innamorato

Eda proverà in tutti i modi a conquistare Serkan, ma la ragazza fallirà in ogni suo tentativo. Nonostante gli stia vicino in un momento difficile, il ragazzo continuerà a non provare alcun sentimento per lei. A questo punto Eda deciderà di partire per l’Italia, ma prima dirà tutta la verità a Selin: con Serkan non c’è stato nulla, il loro è stato un finto fidanzamento perché nel cuore del ragazzo c’è posto solo per lei.

Ma proprio quando Eda sta per partire, gli appassionati della soap si ritroveranno davanti ad un incredibile colpo di scena. Serkan capisce di essere innamorato della nipote di Ayfer e correrà da lei prima che sia troppo tardi.

Dopo la dichiarazione d’amore di Serkan, i due ragazzi di fidanzeranno. Questa volta però per davvero. Ma loro relazione non sarà ben vista dagli altri che cercheranno in ogni modo di ostacolare il loro amore. Ci riusciranno? Lo scopriremo molto presto.