WhatsApp, è possibile ora entrare da invisibili nelle chat: come fare

Spunta su WhatsApp un nuovo trucco per entrare da invisibile nelle chat. Andiamo a vedere come fare ed a cosa ci servirà questa funzione nascosta.

WhatsApp stupisce ogni giorno grazie ai suoi aggiornamenti ed alle sue funzioni, che le hanno permesso di ottenere oltre due miliardi di utenti in tutto il mondo. Infatti l’applicazione non ci offre solamente l’opportunità di messaggiare gratis con i nostri cari, ma nonostante ciò ci sono alcuni utenti che vorrebbero sempre di più. In molti hanno chiesto un ‘modalità invisibile‘, non ancora presente all’interno dell’applicazione.

Questa funzione, però, può essere implementata con un semplice trucco. Infatti per attivarla bisognerà scaricare un’applicazione esterna chiamata ‘Unseen‘ disponibile gratuitamente su Play Store ed App Store. Con questa app, infatti, è possibile leggere gli ultimi messaggi ricevuti senza aggiornare l’ultimo accesso. Per attivare il trucco basterà aprire l’applicazione e tenerla attiva in background. Andiamo quindi a vedere le ultime funzioni implementate dal gruppo di sviluppo del colosso di Menlo Park.

WhatsApp, grande novità all’interno dell’applicazione: nuova funzione per gli audio

Durante il mese di giugno, WhatsApp ha introdotto una grande novità per quanto riguarda gli audio. Infatti all’interno dell’applicazione di messaggistica, da quasi un mese, è possibile ascoltare tutti i vocali al doppio della velocità. Il tutto è arrivato con l’ultima versione dell’applicazione per Android, la 2.21.13.17. Quindi adesso gli sviluppatori cercheranno di rendere l’app più coerente e organica, con una modifica all’UI.

Con l’arrivo dell’estate i developer dell’applicazione sostituiranno la linea piatta degli audio, con una rappresentazione grafica che mostra tutte le variazioni dell’audio. La soluzione estetica scelta dall’applicazione è già nota a tutti gli utenti di Telegram, su cui questa grafica è presente già da tempo. La soluzione è utile specialmente negli audio lunghi con l’utente che potrà individuare e saltare le pause presenti nell’audio. Al momento la funzione è stata introdotta solamente sulla Beta per Android, ma a breve potrebbe arrivare sull’applicazione principale.