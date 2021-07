Videogiochi a luglio, tutte le uscite su PS5, PS4, Xbox e Nintendo Switch

Sarà un mese di luglio di fuoco anche per i videogiochi. Ecco tutte le uscite in arrivo su PS4, PS5, Xbox e Nintendo Switch

Nonostante sia ormai arrivato il caldo e il bel tempo, i videogiochi non vanno mai in vacanza. Anche a luglio sono previste tantissime uscite a lungo attese dai fan, sia con titoli inediti che con nuove edizioni di franchise già usciti. PS5, PS4, Xbox e Nintendo Switch: tutte le console potranno accogliere tantissime novità.

Andiamo a vedere il calendario completo coi migliori videogiochi pronti a finire sugli scaffali nel corso di questo mese: ce n’è veramente per tutti i gusti!

Videogiochi a luglio, tutte le uscite in arrivo

Sono tantissimi i videogiochi in uscita a luglio. Partiamo da PS4, che ha già accolto l’espansione per Watch Dogs Bloodline. Il 16 luglio sarà la volta di F1 2021, il gioco ufficiale della competizione automobilistica più famosa al mondo. Arriva anche Observer System Redux, che vi farà vestire i panni di un detective. Il 22 luglio uscirà Last Stop, una nuova avventura narrativa. Scopracciata il 27 del mese con NEO, Samurai Warriors 5, The Great Ace Attoreny Chronicles e Tribes of Midgard. Si chiude il 28 luglio con The Forgotten City e Chernobylite.

Per PS5 ci sono meno novità, ma comunque molto interessanti. Il 16 luglio arrivano F1 2021 e Observer System Redux, mentre il 27 tocca a Tribes of Midgard. Si conclude il 28 luglio con The Forgotten City, ambientato in un’antica città romana.

Parlando di Xbox, arriveranno gli stessi titoli di PS4, ma non solo. Il 15 luglio esce il videogame di Space Jam: A New Legacy, mentre il 20 tocca a Death’s Door. Spazio a Orcs Must Die! 3 il 23 del mese, mentre si chiude il 29 luglio con The Ascent.

Infine la Nintendo Switch, dove il 16 luglio uscirà The Legends of Zelda: Skyward Sword HD. Il 22 tocca a Last Stop e il 27 a NEO, Samurai Warriors 5 e The Great Ace Attorney Chronicles.