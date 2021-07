Uomini e Donne, sfogo di una delle protagoniste più amate: fan preoccupati

Duro sfogo di una delle dame di Uomini e Donne che ha destato non poca preoccupazione nei suoi fan che la seguono sui social

Ursula Bennardo è una delle protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne più attive sui social. Molto spesso, infatti, la dama del dating show posta foto con i suoi figli e proprio a tal proposito, nel box domande di una storia di Instagram, uno dei follower le ha chiesto: “Come hai fatto a crescere quattro maschietti?”.

La compagna di Sossio Aruta ha ammesso: “È stata dura, soltanto chi ha più figli può capirmi”. L’ex dama ha anche risposto alle domande fatte sul suo primo figlio, di 19 anni più giovane – lei 39 e lui 20 – e di come fosse essere sua madre: “È bellissimo. Io ed i miei figli siamo cresciuti insieme. L’unica cosa è che non sono una normale 39enne ma essendo mamma di tre da vent’anni sono già distrutta”.

Uomini e Donne, lo sfogo di Ursula Bennardo contro gli haters

Ad oggi Ursula gode di una meravigliosa famiglia, ma sui social non è sottratta a critiche di vario genere. In particolare, a queste persone ha voluto rivolgere un messaggio: “Quando parlano iene malefiche di cosa faccio nella vita mi verrebbe voglia di calpestarle. In più ho sempre lavorato. Tanta forza, organizzazione e amore”.

Ursula ha dimostrato, ancora una volta il suo attaccamento alla famiglia rispondendo: “Non bisogna forzare nulla. Io ho tanta pazienza e tempo. Ai miei figli ho sempre insegnato a rispettare là oggi moglie del papà anzi li ho aiutati sempre ad accettare tutto con serenità. A me interessava la loro felicità e tranquillità non una vincita personale”.