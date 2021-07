Uomini e Donne: sono soci sul lavoro, ma ora lui vuole il GF Vip 6 – VIDEO

Una delle coppie più amate di Uomini e Donne ha raccontato cosa sta facendo oggi, e soprattutto i tanti progetti per il futuro, che non mettono al centro solo il loro grande amore, ma anche il GF Vip 6. Ecco di chi si tratta.

Il 14 luglio è andato in onda in prima serata su Canale 5 “Uomini e Donne – La scelta“, che ripropone appunto la storia delle coppie più amate e di come tronisti, cavalieri e dame siano arrivati a scegliersi reciprocamente. La prima puntata è stata dedicata ad una delle coppie più popolari: Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi.

La coppia ha seguito in diretta il programma, e ha condiviso sui social diversi video e foto scherzosi mentre guardavano sul piccolo schermo la nascita del loro amore nel programma di Maria De Filippi. Anche se lei all’inizio ammette di essersi commossa, ha poi prevalso l’autoironia: ad un certo punto, Lorenzo fa anche finta di essere cacciato di casa da Claudia.

Uomini e Donne, che cosa fanno oggi Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi fuori dal programma?

Claudia Dionigi, dopo esser stata scelta a “Uomini e Donne” da Lorenzo Riccardi, detto “Il Cobra“, ha aperto un e-commerce di gioielli insieme a lui. La coppia non si lascia un attimo, e subito dopo la scelta di Lorenzo nel programma di Maria De Filippi sono andati a convivere insieme a Milano, anche per poter vivere la loro relazione durante la pandemia.

Sia la bella romana che Il Cobra, però, non si sentono ancora realizzati completamente: i due, infatti, stanno progettando di avere dei figli e di sposarsi. Inoltre, Lorenzo Riccardi vorrebbe anche continuare la sua carriera televisiva, e si sarebbe auto-candidato a partecipare alla prossimo GF Vip 6: chissà se Claudia Dionigi è gelosa.

