Tommaso Zorzi e Stefania Orlando conduttori di un nuovo programma: che bomba

Arriva una notizia bomba sul futuro di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. I due amici potrebbero condurre un attesissimo programma: i dettagli

Molto uniti nella casa del Grande Fratello Vip dove si sono conosciuti, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi non si sono persi di vista dopo la loro partecipazione al reality più seguito dagli italiani. Ed ecco che arriva adesso una notizia bomba. I due ex gieffini, insieme, potrebbero essere i conduttori de La Talpa.

A lanciare l’indiscrezione su Novella 2000 è Roberto Alessi. La Orlando e Zorzi sarebbero i conduttori di questa attesissima edizione al posto di Paola Perego. “Qualcuno lo dà per certo: Tommaso Zorzi e la sua amica Stefania Orlando sono la coppia di conduttori ideali per la nuova Talpa, il reality di Canale 5″. Come scrive Alessi, la Mediaset avrebbe stabilito per i due affiatatissimi amici, un contratto per sei edizioni, in onda a partire dal 2022.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> La sostituta di Belen a Tu Si Que vales: è un’ex concorrente di Amici

Zorzi e la Orlando al timone de La Talpa: le parole di Roberto Alessi

Una notizia bomba per i fans della coppia di amici, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, che dal prossimo 2022 potrebbero essere i nuovi conduttori de La Talpa: in realtà come sottolinea Alessi su Novella 2000, c’è chi lo da già per certo. La nuova edizione del reality dovrebbe partire subito dopo il GF Vip 6.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO>>> Anticipazioni Una Vita, arriva una lettera da Cuba: la minaccia

“Lei è perfetta con la sua pulizia morale che lascia nulla al caso, una sorta di conduzione investigativa che potrebbe dare ottimi risultati in un reality che fa leva sul ‘tradimento’ “. Quanto a Tommaso Zorzi, Alessi afferma: “Lui sa mettere da parte ogni ipocrisia“. Secondo il giornalista, inoltre, l’influencer milanese “all’Isola dei Famosi forse il conduttore era lui.