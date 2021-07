Sanremo, triste confessione di un ex concorrente: “Ho provato tanto dolore”

Non è passata inosservata nelle ultime ore la confessione di un ex concorrente di Sanremo. Ai microfoni il cantante ha affermato: “Ho provato tanto dolore”.

L’ultima edizione del Festival di Sanremo è stata a dir poco speciale a causa della situazione pandemica che ha chiuso le porte dell’Ariston al pubblico. A tornare sulla competizione canora italiana ci ha pensato il cantante pop Irama. Amatissimo dal pubblico giovanile, l’artista di Carrara è riuscito a spiccare il volo dopo il talent show musicale ‘Amici‘ di Maria De Filippi. Dopo il successo sanremese il cantante è pronta a lanciare la sua nuova hit dell’estate.

Come detto Irama nella sua ultima intervista ha ricordato la sua strana avventura al Festival dopo la positività di un membro dello staff. Il cantante ha infatti affermato: “Sul momento l’ho presa con filosofia, erano le regole, ma quel palco mancato mi ha riempito di dolore. Sarebbe stato un momento magico“. Una confessione amara ma non di certo inaspettata, visto che il cantante durante la competizione ha potuto mandare in onda solamente il suo provino.

Sanremo, Irama senza peli sulla lingua: “Voglio far arrivare la mia musica all’estero”

Durante la sua ultima intervista, Irama non solo è tornato sull’ultima edizione del Festival di Sanremo, ma si è soffermato anche sui suoi progetti futuri. Seguendo l’enorme successo internazionale dei Maneskin, il cantante ha affermato: “Da tempo ho voglia di far ascoltare la mia musica all’estero senza avere paura di sentirmi fuori luogo. Il fatto che Mediterranea abbia ottenuto cinque dischi di platino mi rende felice“. Un progetto di certo ambizioso quello del cantante, che adesso non teme il giudizio della critica straniera.

Infine ai microfoni di ‘Tv Sorrisi e Canzoni‘, Irama ha dato una risposta inaspettata al giornalista che gli ha chiesto dei suoi piani per le ferie estive. Infatti il cantante senza peli sulla lingua ha chiosato: “Le farò solo da defunto, non mi piace stare fermo, non mi fa sentire bene“. Continua quindi la crescita artistica del cantante carrarese pronto a non fermarsi mai ed a lavorare per raggiungere un successo internazionale.