Sanremo 2022, ex concorrente GF Vip si candida per la conduzione: pazzesco! Potrebbe essere al fianco di Amadeus

Si avvicina la decisione su Sanremo 2022. In questi giorni si fa un gran parlare su chi condurrà la rassegna del prossimo anno. Come sempre le scelte vengono fatte con largo anticipo e coinvolgono i volti più in voga del momento. Amadeus è forte del successo ottenuto negli ultimi due anni, specie nell’ultimo atto condizionato dal Covid. Nonostante tutto il risultato è stato più che soddisfacente e ha esaltato le sue doti al fianco di quelle di Fiorello. I due hanno composto una coppia davvero amalgamata e sono piaciuti moltissimo al pubblico. Ora però si fa avanti un’altra candidatura per quanto concerne il ruolo di spalla femminile. In una recente intervista rilasciata al magazine Novella 2000, Pamela Prati ha parlato delle sue ambizioni per il futuro. La sua hit estiva ‘L’estate è adesso’ sta andando a gonfie vele e l’ha vista tornare prepotentemente in auge sulle scene musicali. Questo però sembra non bastarle e la voglia di fare Tv è sempre nel cassetto dei desiderata. Dei sogni che anche dopo 40 anni di carriera non accennano ad affievolirsi.

Sanremo 2022, ex concorrente GF Vip si candida per la conduzione: pazzesco!

Uno di questi riguarda proprio Sanremo. “Ho ancora tanti sogni – ha svelato la Prati –

e il primo su tutti è quello di poter calcare il palco del Festival di Sanremo”. Chissà se Amadeus o chi per esso si sarà segnato un appunto riguardo la volontà della soubrette sarda, in vista della prossima edizione del Festival.

L’ex ballerina del ‘Bagaglino‘ ha poi aggiunto: “Oltre Sanremo vorrei fare un programma di cucina e duettare con Rocco Hunt”. Non è un mistero come i fornelli siano una sua grande passione, al pari della musica, e in quelle vesti non l’abbiamo ancora mai vista. Nel frattempo pare che sarà inserita come una delle personalità di spicco della prossima edizione del GF Vip, la numero 6.

La Prati rimpiange i tempi andati, di una televisione che ormai non c’è più.

“Al momento non ci sono in onda nè varietà nè dei veri e propri corpi di ballo. Sembrano essere passati di moda, dei format che non attirano più come prima”.

La speranza di tutti è che sia proprio lei a riportare sul piccolo schermo qualche bell’iniziativa in grado di attirare il pubblico, come una volta.