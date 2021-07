Rosalinda Cannavò-Dayane Mello, incredibile rivelazione: è successo ancora

Rosalinda Cannavò e le nuove rivelazioni su Dayane Mello. Non tarda ad arrivare il commento di Andrea Zenga: “Sono stanco”

Ancora al centro del Gossip, Rosalinda Cannavò assieme a Dayane Mello. La loro amicizia turbolenta è nata nella casa del Grande Fratello Vip 5 dove hanno fatto molto discutere. La ragazza di Andrea Zenga è tornata a parlare di una questione vecchia che sembrerebbe avere del recidivo. Le due ex gieffine all’interno della casa più spiata dagli italiani sono state molto unite prima di arrivare poi allo scontro. Tra Rosalinda e Dayane c’è stata una vera e propria love story fino a quando la Cannavò si è avvicinata allo Zenga, anche lui ex concorrente del GF Vip e suo attuale fidanzato.

L’attrice ha svelato al settimanale Chi di aver rivisto la modella brasiliana e questa ultima l’avrebbe baciata di nuovo. Un gesto che non ha preso a cuor leggero: “Poco tempo fa ho visto Dayane per uno shooting. C’è stato un momento in cui lei mi ha dato un bacio a stampo fortissimo, un po’ come succedeva al Grande Fratello Vip”. Ma la notizia non ha fatto impazzire di gioia lo Zenga che ha detto la sua a tal riguardo.

Rosalinda Cannavò-Dayane Mello, è successo di nuovo. La reazione di Andrea Zenga: “Sono stanco”

Rosalinda Cannavò ha svelato al settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini di essersi rivista con Dayane Mello in occasione di uno shooting fotografico. Qui la modella brasiliana l’ha baciata di nuovo: “Io mi sono irrigidita – Ha spiegato Rosalinda -. Voglio bene a Dayane, ma non voglio illudere nessuno. Non c’è alcuna storia, c’è solo una bella amicizia. Nient’altro.. Almeno da parte mia è così”.

Il gesto della modella ha scaturito nuove polemiche che sembrerebbero ormai aver stancato lo Zenga. Infatti, il fidanzato di Rosalinda ha spiegato che riceve tantissimi messaggi con tono negativo sulla sua fidanzata. C’è chi dubita del suo orientamento sessuale sostenendo che la Cannavò non sia innamorata di lui: “Se fosse così, sarei felice per lei, ci mancherebbe, e mi farei da parte. Ma sono stupidate“. Intanto la relazione tra Andrea e Rosalinda prosegue a gonfie vele e sono pronti a fare un viaggio in Sicilia, dove lo Zenga conoscerà tutta la famiglia della sua ragazza.