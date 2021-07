Gino Paoli, rinviato un altro concerto: non sta bene, fan preoccupati

Gino Paoli non sta bene: è arrivata la notizia ufficiale che putroppo è stato cancellato un altro concerto del cantautore a causa delle sue condizioni di salute: ecco tutti i dettagli sulla sua malattia e le sue attuali condizioni.

Gino Paoli non ha mai nascosto di aver iniziato a fare il cantautore per caso: quando era giovane, lui lavorava come grafico e aveva l’aspirazione di fare il pittore. Poi, però, è diventato uno dei più grandi cantanti della musica leggera italiana. Oggi ha quasi 87 anni, ma continua ancora a girare i palchi d’Italia con la sua musica.

Sembrerebbe che Gino Paoli abbia dei gravi problemi di salute, tanto da essere impossibilitato a scendere dal letto. Una conferma in tal senso è arrivata dall’Auditorium Parco della Musica, che ha comunicato improvvisamente dell’assenza del cantautore all’Umbria Jazz Festival, informando sul proprio sito web su come ottenere il rimborso.

Gino Paoli, che cos’ha il cantautore e come sta?

Secondo la nota ufficiale dell’Auditorium Parco della Musica, Gino Paoli sarebbe affetto da una labiritite acuta. Si tratta di un infiammazione dell’orecchio, e più precisamente del labirinto, che regola fra le altre cose il senso dell’equilibrio. Putroppo non esistono delle cure efficaci al giorno d’oggi, se non degli esercizi e metodi di prevenzione.

Dunque la patologia di cui è affetto Gino Paoli è putroppo molto grave perchè invalidante, ma non mette a rischio la vita di chi ne è affetto. A conferma della situazione è la triste notizia che oltre al concerto del 12 luglio, Gino Paoli si è visto costretto a cancellare anche l’impegno musicale del 18 luglio. In bocca al lupo Gino!

Ecco una delle ultime interviste a cuore aperto di Gino Paoli: