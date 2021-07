Dopo Belen Rodriguez, anche un’altra vip è in attesa. La notizia è stata annunciata proprio da lei, l’ex protagonista del GF Vip.

Tante belle notizie in questi giorni. L’Italia vince l’Europeo, trofeo che mancava da 53 anni, Belen il giorno dopo da alla luce la sua bambina, Luna Marì, mentre oggi un’ex protagonista del GF Vip ha annunciato attraverso un’intervista rilasciata a Chi di essere in dolce attesa.

Tra cinque mesi la cicogna porterà una nuova vita in casa di Alessia Macari. Primo figlio per la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip, sposata dal 2019 con il centrocampista del Benevento Oliver Kragl.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Matrimonio Bernardeschi, retroscena clamoroso: “Scompari dalla mia vita”

GF Vip, ex protagonista in dolce attesa: “Che bomber!”

Alessia Macari è al quarto mese di gravidanza e al momento, come ha affermato lei stessa, non si sa ancora se in grembo porta un maschietto o una femminuccia. La 28enne non ha alcuna preferenza, ma desidera semplicemente che il bebè sia in perfetta salute.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Diego Maradona, arriva la clamorosa decisione: succederà tra pochi mesi

Al primo tentativo Alessia Macari è rimasta subito incinta, tanto che ha confessato ad Alfonso Signorini: “Che bomber mio marito!”. Il piccolo o la piccola Kragl arriverà tra dicembre e gennaio. In attesa di scoprire il sesso del piccolo, la Macari ha detto: “Il nostro desiderio era quello di chiamarla Luna, come la nostra cagnolina che non c’è più. Solo che Belen ha scelto questo nome e non voglio copiare nessuno. Da maschio mi piace Thiago ma sembra il diminutivo di Santiago”.