Fariba Tehrani, ferite sul corpo dell’ex naufraga: il motivo – VIDEO

Fariba Tehrani è diventata molto social dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi e proprio a tal proposito ha condiviso le “ferite di guerra”

Un’esperienza fantastica all’Isola dei Famosi, nonostante non ne sia uscita vincitrice Fariba Tehrani porta con sé un bagaglio ricco di emozioni. L’ex naufraga, molto attiva sui social, ha raccontato ai suoi followers delle “ferite da guerra” che ha portato dall’Honduras: “Mi è venuta a chiamare una mia amica ed ha visto tutte queste macchie bianche e si è spaventata, pensava fosse qualche malattia”, ha cominciato la mamma di Giulia Salemi.

L’ex naufraga ha poi voluto spiegare: “Sono tutte le ferite che mi sono procurata sull’Isola perché mi occupavo di tutte le mansioni, non stavo mai ferma”.

Isola dei Famosi, tutte le ferite che Fariba porta con sé dall’Honduras

Dopo aver mostrato le gambe su Instagram, Fariba ha fatto vedere anche altre parti del suo corpo dove ha rimediato qualche piccola ferita: “Tutte le macchie bianche che si vedono è perché mi sono abbronzata, ma le ferite sono rimaste scolorite. C’è questo accanto all’inguine che ha cacciato pus più volte ed ora c’è carne in eccesso”.

Di certo non si può dire che la mamma di Giulia Salemi non abbia vissuto appieno l’esperienza in Honduras. Nonostante Fariba l’abbia presa con ironia, è abbastanza evidente la preoccupazione per non essere riuscita a trovare una soluzione alle sue piccole ferite.