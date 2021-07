Diletta Leotta e Can Yaman, arriva la bomba pazzesca: fan in delirio

Che piacciano o no, Diletta Leotta e Can Yaman stanno pensando in grande ed il matrimonio sembra quantomai vicino

Che sia vero o tutta una menzogna, Diletta Leotta e Can Yaman hanno comunque un rapporto ed entrambi conoscono le rispettive famiglie. Proprio a tal proposito, il papà dell’attore turco, Güven, ha rilasciato una dichiarazione a dei tabloid turchi che fanno riferimento ad un matrimonio tra i due.

Stando a quanto riportato dai media turchi, infatti, sembrerebbe che Can Yaman e Diletta Leotta possano convolare a nozze ad agosto del 2022. Ad avvalere questa tesi ci sono i rumors italiani secondo cui la mamma della giornalista DAZN starebbe pensando ai preparativi per le nozze.

Diletta Leotta e Can Yaman: l’evoluzione della love story

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Güven Yaman, papà dell’attore turco, ha affermato entusiasta: “Il primo passo è stato fatto. Sono stati indossati gli anelli di fidanzamento. Spero che il matrimonio sia il prossimo anno”. Le sue dichiarazioni sono state un po’ vaghe, senza grandi riferimenti, che si parla di matrimonio dai due è ormai noto, ma non c’è mai un punto di partenza. È giusto che la coppia si prenda del tempo, specialmente considerando che il loro amore è sbocciato da pochi mesi.

Nonostante sembrino una coppia favolosa, ai poco attenti, gli altri si sono resi conto delle piccole incongruenze che li caratterizzano e la loro frequentazione fa storcere il naso a molti, arrivando a sembrare falsa.