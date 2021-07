Can Yaman, la foto provocante: “Il colpo di fulmine sta arrivando” – FOTO

Can Yaman, di ritorno dalla Turchia, ha subito informato i suoi fan di una nuova collaborazione, che inizierà molto presto e riguarda un colpo di fulmine. Scopri tutti i dettagli e guarda la foto.

Dopo una breve vacanza in Turchia con la fidanzata Diletta Leotta, Can Yaman è tornato in Italia e si è subito tuffato nei suoi impegni lavorativi. Putroppo, la serie televisiva di cui è protagonista, “Mr. Wrong“, non starebbe realizzando gli ascolti sperati: in Italia Auditel ha registrato circa un milione e mezzo di spettatori, pari all’8,6% di share televisiva.

Can Yaman dovrebbe essere protagonista anche di un’importante serie Tv in cui dovrebbe rivestire il ruolo di Sandokan. Potrebbe essere la sua definitiva consacrazione sul piccolo schermo, però, nonostante la benedizione di Kabir Bedi – che è lo storico attore che ha rivestito il ruolo del pirata, le registrazioni sembrerebbero essere rimandate.

Can Yaman, quali saranno i nuovi impegni di lavoro?

È stato lo stesso Can Yaman ad informare i propri ammiratori: a breve, ci sarà una grossa novità. L’attore ha pubblicato sui social media una foto in cui indossa una giacca che lascia in vista gli addominali ed i pettorali. Il fumo che esce dalla foto, assieme alla barba incolta, gli dà un’aria da bello e dannato.

Can Yaman scrive: “Il colpo di fulmine sta arrivando. Io sono pronto per la ‘mania‘. E voi, lo siete? Manca poco“. Si tratta di un messaggio fatto appositamente per far crescere la curiosità, in cui non si manca di ringraziare tutte le persone che hanno collaborato a realizzare la foto. Il testo, però, non rivela quale sarà il nuovo impegno dell’attore.

