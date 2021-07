Calciomercato Milan, “furto” alla Juventus: Maldini studia il colpo

Calciomercato Milan, la dirigenza rossonera sta valutando un colpo dalla Juventus. Si lavora all’affare

Il Milan è tra le squadre più attive in queste prime settimane di calciomercato. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Mike Maignan e i riscatti di Fikayo Tomori e Sandro Tonali, a giorni sarà la volta di Olivier Giroud e Brahim Diaz. Anche per Ballo-Touré sembra essere quasi fatta, per una rosa sempre più completa e competitiva a disposizione di Stefano Pioli.

Il grande obiettivo è sicuramente il trequartista, vista la partenza a parametro zero di Hakan Calhanoglu. Tanti i nomi sul taccuino di Maldini e Massara: da Sabitzer a Vlasic, passando per James Rodriguez e Isco. C’è però un altro ruolo che potrebbe giovare di rinforzi già nelle prossime settimane: l’esterno destro. In questo senso, c’è un nome nuovo che arriva direttamente dalla Juventus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, clamoroso ritorno: c’è anche l’indizio social

Calciomercato Milan, torna di moda il nome di Bernardeschi

Già accostato al Milan nei mesi scorsi, ora il nome di Federico Bernardeschi torna di moda per la fascia destra. Fresco campione d’Europa con gli Azzurri di Roberto Mancini, andrà in scadenza di contratto con la Juventus il prossimo 30 giugno 2022. Un affare potenzialmente low cost, con i bianconeri che lo hanno relegato ai margini del progetto. Stando a quanto raccontato dalla Repubblica, presto potrebbero esserci sviluppi sulla trattativa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpaccio dalla Serie A: decisa la formula

Non è però l’unico nome fatto per il ruolo di vice Saelemaekers. Tra i nomi in lista c’è anche Domenico Berardi, anch’esso campione d’Europa e in uscita dal Sassuolo. È chiaro che un’operazione del genere potrebbe esser messa in piedi solo in caso di cessione di Samu Castillejo.