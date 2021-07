Calciomercato Juventus, clamoroso ritorno: c’è anche l’indizio social. La società bianconera ha “svelato”, forse erroneamente, un colpo in entrata

Sta prendendo corpo la nuova Juventus di Max Allegri. Questi sono i giorni del raduno per l’inizio della preparazione a Vinovo. La Continassa è già stata adibita di tutto punto per riprendere il lavoro interrotto due anni fa. Si perchè le parentesi di Sarri e Pirlo non hanno convinto nè la società nè i tifosi. L’orologio è rimasto fermo all’estate del 2019, nonostante nel 2020 sia comunque arrivato un altro scudetto, al pari della Coppa Italia e della Supercoppa italiana in questa stagione. A Torino c’è voglia di tornare in vetta e di farlo con il vecchio condottiero in panchina. Pochi proclami (nemmeno una conferenza ad hoc organizzata) e tanto sudore. Uno slogan che perfettamente si addice alla storia della “Vecchia Signora“. Arriveranno anche dei rinforzi adeguati per completare la rosa, apparsa carente soprattutto in alcuni reparti. Fermo restando che Cristiano Ronaldo non si muoverà fino al 2022, l’obiettivo numero uno è il centrocampista centrale. Addirittura potrebbero essere due gli innesti in quella zona del campo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus (@juventus)

Calciomercato Juventus, clamoroso ritorno: Pjanic è sempre nel mirino

Locatelli è ormai sulla bocca di tutti, con l’Europeo disputato che ha accresciuto ancor di più il suo valore. L’assalto dell’Arsenal è stato respinto dal Sassuolo, già forte di un accordo con la Juventus. Il ragazzo ha confermato proprio ieri di essere onorato di tale interesse, sottolineando la grandezza della società bianconera. L’affare andrà in porto nelle prossime settimane sulla base di 30 milioni più un paio di contropartite tecniche. Giovani da inserire che potrebbero comunque essere mantenuti nell’orbita juventina con il diritto di contro riscatto. Assieme all’ex Milan potrebbe sbarcare a Torino anche Miralem Pjanic. Non è un mistero che il suo ritorno sia in cima alla lista dei desideri di Allegri e ora pare esserci anche una conferma social. In realtà si tratta di un errore di tag, ma molti tifosi credono possa essere un segnale e si aspettano la firma a breve. Nel post su Instagram dedicato al raduno, la società ha richiamato per sbaglio anche il bosniaco, taggandolo con gli altri giocatori. Il riferimento, poi svelato, era a Pjaca, confuso con il fantasista del Barcellona. Una correzione che tutti sperano possa essere solo momentaneo.