Ballando con le Stelle, nel cast anche un personaggio amatissimo

Ballando con le Stelle, nel cast del talent show di Milly Carlucci anche un personaggio amatissimo che piace a tutto il pubblico

I fan devono cominciare a segnarsi la data, perché il ritorno di ‘Ballando con le Stelle‘ in prima serata su Rai 1 è già fissato. Il talent condotto da Milly Carlucci debutterà sabato 16 ottobre e molti si aspettano che possa ripetere il successo dell’ultima edizione che ha ottenuto ascolti eccellenti.

Non ci sono ancora candidature ufficiali per i concorrenti, ma alcuni provini sono già stati fatti e ci sono già i primi nomi caldi. Come quello di un personaggi amatissimo dal pubblico che qualche mese fa è uscita allo scoperto. Lei è Valeria Fabrizi, ormai per tutti diventata Suor Costanza, una delle grandi protagoniste di ‘Che Dio ci aiuti’ sempre su Rai 1.

Un paio di anni fa era già stata ospite per una notte sulla pista di ‘Ballando’, ma ora vorrebbe tornare come concorrente anche perché il ballo come aveva confessato è la sua grande passione. Secondo il portale BubinoBlog finalmente il suo desiderio di esibirsi in pianta stabile potrebbe essere esaudito.

Ballando con le Stelle, tutti i nomi caldi per il talent di Milly Carlucci

Ma ci sono anche altre candidature forti per il talent show di Milly Carlucci. Il nome di Morgan è gettonatissimo e il diretto interessato, da quando è uscita la sua candidatura per un posto, non ha ancora smentito. Così come non ha smentito Sabina Guzzanti che secondo TvBlog sarebbe stata avvicinata dalla produzione per entrare nel cast.

E poi ci sono altri due possibili concorrenti tra chi è stato protagonista di reality su Canale 5. Una è Samantha De Grenet, che nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip è stata una delle più amate e discusse. Ma anche Federico Lauri, più conosciuto come Federico Fashion Style, come ha anticipato Dagospia.