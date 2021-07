Anticipazioni Una Vita, arriva una lettera da Cuba: la minaccia

Ad Acacias arriva una nuova lettera da Cuba che metterà in subbuglio la città: tutte le anticipazioni di Una Vita

Sono troppi gli indizi che fanno di Genoveva l’assassina di Ursula e di Marcia: il commissario Mendez non ha dubbi, è lei ad aver causato ben due morti ad Acacias. Stando alle anticipazioni della soap opera spagnola, Mendez appoggiato da Felipe riesce a mettere dietro le sbarre la Salmeron.

Nonostante il fallimentare tentativo di Genoveva di provare a testimoniare la sua innocenza, Felipe non le crede e va via. Quest’ultimo torna verso caso titubante e rabbioso del fatto che Velasco continui a prendere le difese di sua moglie.

Anticipazioni Una Vita, la lettera che riceve Felipe

Stando alle anticipazioni di Una Vita, quando Felipe torna in casa trova una lettera proveniente da Cuba e scritta da Santiago. Quest’ultimo ha saputo che Genoveva ha ucciso Marcia e non ha alcuna intenzione di fargliela passare liscia. Parrebbe che, all’interno della lettera, ci sia la verità circa la gravidanza della Salmeron. A questo Felipe reagisce in malo modo, ma ancor più quando scopre che Genoveva sta facendo il suo ritorno nel quartiere. Dietro le sbarre, la Salmeron scopre la verità in merito a Laura ed è in quel momento che Velasco le promette di farla uscire di lì.

Ad accogliere Genoveva c’è Felipe che, in preda ai nervi, le consegna la lettera: quando la Salmeron la legge, sviene e cade a terra. Tutti provano ad aiutarla, compreso Felipe, ma la donna viene trasportata in ospedale dove comincia ad avere qualche problema con il feto.