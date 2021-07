La confessione dell’ex corteggiatrice del dating show di Uomini e Donne ha lasciato tutti senza parole.

Il programma di Maria De Filippi, la cui ultima puntata andata in onda risale allo scorso 28 maggio, in questi mesi ha visto affondare diverse coppie mentre altrettante riavvicinarsi dopo un periodo di riflessione o addio. Né il primo né il secondo caso però riguardano la coppia protagonista di queste righe.

Il loro amore è sbocciato davanti al pubblico di Uomini e Donne e di quello sovrano di Maria De Filippi. Milioni di telespettatori hanno seguito con particolare attenzione il loro cammino nel programma e gli stessi oggi sono rimasti attoniti dopo aver ascoltato la confessione di lei.

Uomini e Donne, confessione dell’ex corteggiatrice: “Impazzivo all’improvviso”

Martina Grado, fidanzata di Giacomo Czerny reduce dall’esperienza ad Uomini e Donne durante la quale ha trovato l’amore proprio nel tronista, ha svelato su Instagram un retroscena sulla sua esperienza nel dating show.

Ad un fan che si è complimentato con lei per non aver mai perso le staffe, ha risposto: “Grazie, ma non é così. Sbroccavo fuori e difficilmente con qualcuno, tenevo tutto dentro ed impazzivo all’improvviso quando ero in vena di parlare. Quando dico di aver scoperto una parte di me che non conoscevo, sono seria! Quando ho scelto di fare questo percorso temevo di lanciare sedie contro il muro perché sono molto impulsiva, ho poca pazienza e spesso vado fuori controllo”.

“Uomini e Donne mi ha fatto crescere, mi ha messa davanti alla realtà aprendomi gli occhi e facendomi notare che si può migliorare (…) Oltre all’amore ho trovato una versione migliore di me”.