Tommaso Zorzi nelle ultime ore, amareggiato, si è sfogato sui social lasciando tutti senza parole.

Tommaso Stanzani nelle scorse ore ha fatto sapere ai propri fan di essere finalmente in vacanza dopo essersi diplomato ma senza svelare la sua meta. Gli utenti hanno pensato che fosse una vacanza d’amore la sua e così Tommaso Zorzi ha fatto una precisazione.

Il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha preso parola dopo il suo compagno, Tommaso Stanzani, e sui social ha affermato: “Mi spiace se posterò meno questa vacanza. Posterò sempre ma un pochino meno”.

Il motivo è perchè Tommaso Zorzi andrà in vacanza con Tommaso Stanzani? L’ex opinionista dell’Isola dei Famosi ha affermato: “Andrò in un posto in cui riesco a staccare il telefono”. Dopo il dubbio iniziale le conferme: Tommaso Stanzani ha raggiunto il suo amato in Sicilia. “Siamo immersi nella natura. Meraviglioso. Non mi viene mai voglia di uscire. Sto proprio da Dio qua”. Insieme hanno anche seguito Euro 2020 e un’opinione di Tommaso Zorzi ha fatto infuriare alcuni utenti.

Tommaso Zorzi amareggiato si sfoga: il motivo lascia tutti senza parole – VIDEO

L’influencer attraverso il suo profilo Instagram ha espresso la sua opinione in merito alla finale degli Europei andata in onda ieri sera. “Per quanto riguarda gli Europei, si sono contento ma di base non me ne frega un c***o”, ha ammesso Tommaso Zorzi.

Il commento ha scatenato una serie di commenti negativi, alcuni dei quali sono sfociati in veri è propri attacchi gratuiti. “Non capisco questo livore per un commento. Credo che sia un mio diritto dire che non mi interessa il calcio. Credo che sia un mio diritto dire che non mi interessa il calcio, e non mi è mai interessato. La vittoria di ieri sera, per la maggior parte degli italiani, è stata liberatoria e andava stra-festeggiata”.

Poi Zorzi si lascia andare in un altro sfogo dove dice che se gli italiani fossero così uniti e motivati anche su altri fronti come il DDL Zan oggi saremmo un mondo migliore e un posto più bello in cui vivere.