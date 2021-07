Temptation Island, anticipazioni quarta puntata: lunedì prossimo arriverà un nuovo colpo di scena che spiazzerà tutti

Nel villaggio sardi che ospita le coppie di Temptation Island 2021 ormai molte carte sono state scoperte e l’ultima puntata ha anche mostrato un lieto fine. Nonostante i dubbi di Claudia, che il 7 agosto doveva salire all’altare con Ste, alla fine i due ragazzi si sono chiarito e sono usciti da ‘marito e moglie’ anche se in realtà lòa cerimonia deve ancora avvenire.

Non così invece sembra essere per altre coppie e le anticipazioni della quarta puntata di Temptation Island confermano che ci sarà almeno un colpo di scena. In arrivo infatti nuova richiesta di falò immediato che potrebbe portare alla rottura immediata oppure alla riconciliazione.

In ballo sono rimasti Floriana e Federico, Manuela e Stefano, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio. Per quello che ha anticipato Filippo Bisciglia alla fine della terza puntata, sarà una delle fidanzate a chiedere il falò di confronto e l’atmosfera diventerà molto tesa. Ma quali sono le coppie più a rischio?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

Temptation Island, anticipazioni quarta puntata: almeno due coppie sono a rischio

I sospetti del pubblico cadono tutti su Floriana e Manuela. La prima soprattutto sembrava già voler richiedere il falò immediato già nella terza puntata del docu reality e forse sarà accontentata dalla produzione.

Il comportamento di Federico che la accusa di fare una vita da reclusa in casa e si dice insoddisfatto del loro rapporto, l’ha fatta piangere ed è evidente che tra loro c’è molto da chiarire. Ma nel video delle anticipazioni abbiamo visto anche Manuela molto in crisi.

La ragazza si confronterà con il tentatore Luciano con il quale ha legato moltissimo: sarà lui a farle capire quale decisione è meglio prendere?