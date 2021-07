Royal Family, Harry e William come Liam e Noel Gallagher: il motivo è stato svelato da un esperto di affari reali alla stampa britannica

La relazione tra il principe William e il principe Harry ricorda da vicino quella di due altri fratelli famosi nel Regno Unito: Liam e Noel Gallagher. I fondatori degli Oasis hanno avuto una faida interna che ha portato allo scioglimento del gruppo e ad una rottura definitiva del rapporto. Zero comunicazione, zero contatti e frecciate continue. Carriere professionali parallele e nessuna possibilità di reunion. I tentativi sono tutti miseramente falliti negli scorsi anni e ora molti esperti credono che la china reale possa essere la stessa. Le frizioni anche a Buckingham Palace non sono state tenere e dopo il trasferimento di Harry in California le cose sono andate sempre peggio. L’intervista del duca del Sussex e di Meghan da Oprah Windrey non ha fatto altro che aggravare ancora di più la situazione.

Come riferito da alcuni esperti di vicende Windsor, i due duchi si parlano a malapena. Anche i due incontri istituzionali per il funerale del principe Filippo e per l’inaugurazione della statua per Lady Diana, non hanno sortito effetti positivi.

Royal Family, Harry e William come Liam e Noel Gallagher: il problema dei fratelli minori

L’esperto di relazioni e psicoterapeuta Neil Wilkie ha sostenuto che Harry, come Liam, stia agendo per uscire dall’ombra di suo fratello.

Ha detto a Express.co.uk: “Ci sono molte somiglianze tra le due coppie. Liam come fratello minore, si pone molte domande nel confronto con suo fratello. Purtroppo per lui in molte cose a livello artistico è inferiore a Noel e questo non gli va a genio”.

“Noel è il tipo che ha scritto le canzoni, Noel è il tipo che sa suonare uno strumento e Liam non è il miglior cantante del mondo e riesce a malapena a scuotere un tamburello. L’unica cosa che può fare per uscire dalla sua ombra è ritagliarsi un ruolo da ribelle“.

“Probabilmente Harry sta facendo una cosa simile con William e le sue mosse sembrano andare in questa direzione“.

Insomma per tutti coloro che sperano in una futura riappacificazione, a quanto pare, non c’è molta speranza. “I said maybe…”