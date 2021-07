Michelle Hunziker senza paura: il bagnino le offre aiuto, lei rifiuta – FOTO

Michelle Hunziker si sta godendo alcuni giorni di vacanza al mare, dove ha finalmente trovato una cosa che a lei piace davvero moltissimo. Scopri di cosa si tratta e perchè ha rifiutato l’aiuto del bagnino.

Michelle Hunziker ha avuto un brutto lutto ad inizio luglio, quando le è morta la cagnolina che aveva da oltre 11 anni. Come sempre, la soubrette non si è abbattuta, ed è andata avanti con il lavoro. È arrivata anche un’occasione piacevole di trascorrere una giornata in Sardegna per un servizio fotografico, e li ha incontrato Savino, Ilary Blasy e Totti.

Subito dopo, per Michele Hunizker è arrivato il momento di prendersi una vera vacanza col marito, i figli ed i cani. Anche se Aurora si trova a Napoli per degli appuntamenti di lavoro, la conduttrice è partita per Milano Marittima, dove si sta godendo il suo amato mare. Lì, ha potuto ammirare uno spettacolo che a lei piace tantissimo: il mare in tempesta.

Michelle Hunziker non ha paura: il racconto

Michelle Hunziker racconta sui social media che, mentre tutti gli altri scappavano in albergo, lei è l’unica che invece si è seduta ad ammirare lo spettacolo. E aggiunge: “Quando si alza il vento ed inizia a piovere, il mare prende una forma magnifica. Lo temo molto e lo rispetto, mi attrae come se fosse un magnete!“.

Il bagnino si è dunque avvicinato a Michelle Hunziker chiedendole di poterla accompagnare in albergo, ma lei, al contrario, lo ha invitato a rimanere a godersi lo spettacolo di fianco a lei. La conduttrice ha anche condiviso diversi video e queste foto di lei che si gode il mare in tempesta a Milano Marittima: