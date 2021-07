Jovanotti, brutto incidente e tre costole incrinate: come sta adesso – FOTO

Jovanotti ha avuto un brutto incidente sul set del video “L’allegria”, la nuova canzone di Gianni Morandi scritta proprio da lui. Scopri cosa è successo e come sta il cantante dopo l’infortunio.

Il 12 giugno è stato pubblicato su YouTube il video ufficiale di “L’allegria“, la canzone di Gianni Morandi scritta e co-interpretata dal cantante Jovanotti. Le riprese sono state effettuate nel Motor Ranch del campione italiano di motociclismo Valentino Rossi, che compie anche alcune acrobazie all’interno del video musicale.

Sul set della canzone “L’allegria”, però, ci sono stati diversi problemi: Gianni Morandi sentiva ancora dolore quando muoveva la mano, che si è ustionata ormai diverse settimane fa; Jovanotti, invece, avrebbe subito un brutto infortunio. Il cantante ha cercato di nascondere quanto successo, ma di fronte alle domande dei fan ha dovuto cedere.

Perchè Jovanotti ha il volto pieno di graffi sul set della canzone “L’allegria” di Gianni Morandi?

Jovanotti ha spiegato ai suoi ammiratori su Facebook il suo infortunio: è caduto in un cespuglio di rovi, che sottolinea fosse anche ardente a causa della temperatura molto calda. I graffi, che si vedono anche in numerose foto di backstage, non sono il danno peggiore che ha subito: il cantante ha infatti rotto anche tre costole.

L’artista cerca di sdrammatizzare, e commenta: “Forse nei crediti del video della canzone di Gianni Morandi avremmo dovuto aggiugere anche Fabrizio Borra. Mi ha rimediato un cerottone che applicato sulle costole rilascia sostanze magiche. Comunque niente di grave, solo qualche graffio e le costole si aggiustano da sole“.

Ecco il video ufficiale della canzone “L’Allegria”: