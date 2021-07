L’ex concorrente del Grande Fratello Vip dopo essersi allontanato dagli schermi potrebbe tornarci. La rivelazione.

Dopo aver vinto il Grande Fratello Vip, Walter Nudo è scomparso dai riflettori ma, come rivelato dall’ex vincitore dell’Isola dei Famosi a Libero Quotidiano, potrebbe tornare in televisione a una condizione.

L’artista ha confessato i motivi dell’allontanamento dal piccolo schermo e aprendo a un possibile ritorno: “Me ne sono andato perché non c’erano spazi che mi permettevano di essere quello che sono. Se ci fossero tornerei. Tra l’altro scrivo anche sceneggiature”.

GF Vip, ex concorrente verso il ritorno in TV? La rivelazione

Il Grande Fratello Vip è stata per lui un’esperienza unica che gli ha lasciato tanti bei ricordi. Era la terza edizione del programma e Walter Nudo trionfò davanti all’amico Andrea Mainardi. Nella casa più spiata d’Italia il pubblico tornò ad innamorarsi dell’attore che negli anni aveva raccolto varie soddisfazioni a livello televisivo.

“Rifarei tutto perché ogni esperienza è stata funzionale a rendermi la persona che sono. Al Gf ho provato a portare la fratellanza in un programma trash e a quanto so quell’edizione è ancora ricordata come la meno litigiosa”.