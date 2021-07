Francobolli rari, 50.000 euro per questo: controllate subito!

Tra i tanti francobolli rari, ce ne sono alcuni che arrivano a valere anche 50.000 euro. Ecco come riconoscerli

Torniamo a parlare di collezionismo, uno dei mercati più in crescita negli ultimi anni. Soprattutto grazie all’esplosione di internet, migliaia di appassionati si sono avvicinati a questo mondo e hanno avuto molte più opportunità di portarsi a casa pezzi rari e apparentemente quasi introvabili. Si parla di francobolli, monete, sneakers, vinili, carte e tanto altro.

Che sia per un legame con un particolare evento storico o per un errore di produzione, alcuni pezzi arrivano a valere cifre da capogiro e inimmaginabili. Oggi vi parliamo di uno speciale francobollo che può arrivare a valere fino a 50.000 euro. Il consiglio è di controllare subito nella vostra collezione, in quanto potreste guadagnare un tesoro.

Francobolli rari, 50.000 euro per i San Marino

Non si parla solo di singoli francobolli rari, ma anche di intere collezioni che valgono una fortuna. La San Marino è composta da 8 pezzi, emessi in prima serie nel 1877. Stando a quanto raccontato dagli esperti di francobollirari.net, c’è in particolare uno di questi bollini che può arrivare a valere 50.000 euro. Si tratta di un esemplare che presenta una sovrastampa introdotta nel 1892 per esaurimento dei valori della precedente.

Ad oggi ci sono pochissimi esemplari in circolazione, ed è proprio per questo motivo che i più appassionati arrivano a spendere anche decine di migliaia di euro pur di aggiungerli alla loro collezione. Controllate subito la vostra e, se ne trovate uno, mettetelo subito in vendita!