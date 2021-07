FIFA 22 scalda i motori: trailer, data d’uscita e novità annunciate – VIDEO

Manca sempre meno all’uscita di FIFA 22, il nuovo capitolo della saga di EA Sports. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Sale l’attesa per FIFA 22. I fan dei giochi di calcio non stanno più nella pelle, e non vedono l’ora di metter mano al nuovo capitolo di una delle saghe più di successo della storia. EA Sports ha pubblicato qualche ora fa il primo traile ufficiale, che vede ancora Kylian Mbappé come main sponsor e uomo copertina.

Sono già state svelate alcune anticipazioni, tra cui l’attesissimo HyperMotion e la data di uscita sia su next che su old gen. Oltre 17.000 giocatori, più di 700 squadre e 90 stadi, con 30 campionati, UEFA Champions League, UEFA Europa League e la nuovissima UEFA Europa Conference League: questi sono alcuni degli ingredienti che andranno a comporre la ricetta di FIFA 22.

FIFA 22, tutto quello che sappiamo fino ad ora

Partiamo dall’informazione che tutti vogliono sapere: FIFA 22 sarà disponibile su PS5, PS4, Xbox Series XlS, Xbox One, PC e Google Stadia a partire dal 1° ottobre 2021. Tra le principali novità già annunciate, c’è la nuova tecnologia HyperMotion. Quest’ultima combina il Sistema di Cattura 11 vs 11 Avanzato e la tecnologia proprietaria di machine learning. L’esperienza di gioco sarà ancor più realistica e fluida, con una fisicità del gioco mai vista prima d’ora. Sono stati appresi oltre 8,7 milioni di fotogrammi di acquisizione avanzata delle partite, per una varietà in campo incredibile.

Per il momento non si hanno ancora informazioni sulle varie modalità che andranno a comporre il videogame. Ci saranno sicuramente FUT, Pro Club, Modalità Allenatore e molto altro. “Ho un rapporto speciale con questo titolo, non vedo l’ora di godermi FIFA 22 insieme a tutti voi!” ha dichiarato l’uomo copertina Kylian Mbappé.