Cookie sul web, si cambia per sempre: le linee guida del Garante Privacy

Dopo una lunga discussione, il Garante per la Privacy ha dettato le nuove linee guida per i Cookie sul web

Se n’è parlato per diversi mesi, in Italia come nel resto del mondo. L’uso dei tanto famigerati Cookie sul web andava rivisto, per una navigazione sempre più sicura e che evitino l’utilizzo illegittimo dei dati. Sono state definite finalmente le linee guida sull’utilizzo degli stessi, a 7 mesi dalla pubblicazione della versione per la consultazione da parte del Garante per la Privacy.

Ci saranno dunque importantissimi cambiamenti, con i siti online che avranno 6 mesi di tempo per adeguarsi alle direttive che vanno dallo stop al legittimo interesse e fino all’acquisizione del consenso. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quali sono i punti che comporranno le nuove regole aggiornate.

Cookie sul web, le 7 nuove direttive del Garante per la Privacy

Le nuove linee guida stabilite dal Garante per la Privacy in Italia prevedono innanzitutto legittimo il trattamento dei Cookie sul web solo in caso di consenso dell’interessato. Diventa invece vietato invocare il legittimo interesse del titolare per giustificare il ricorso a strumenti di tracciamento. Per ciò che riguarda lo scrolling, diventa inadeguato fornire una valida manifestazione di consenso. Novità anche per ciò che concerne i cookie wall, che restano illeciti salva l’ipotesi da verificare caso per caso.

Le linee guida hanno toccato anche i banner, che ora dovranno chiudersi con un semplice click sulla X in alto a destra. Per l’acquisizione del consenso, invece, i titolari dei siti dovranno impiegare un segno grafico in modo essenziale. Infine, l’utilizzo dei cookie analitici è limitato alla produzione di statistiche aggregate, da utilizzare in relazione ad un singolo sito o ad una sola applicazione mobile.