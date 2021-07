Calciomercato Juventus: cessione eccellente, l’ha chiesto Mourinho

Calciomercato Juventus: cessione eccellente subito dopo gli Europei, l’ha chiesto Mourinho. Un affare che conviene ad entrambi

Domani, 14 luglio, sarà anche il primo giorno di lavoro della nuova Juventus alla Continassa dopo il ritorno di Massimiliano Allegri al timone. Ma con lui ci saranno in realtà pochi giocatori della rosa e soprattutto mancheranno tutti gli azzurri che hanno appena chiuso gli Europei.

Ma qualcuno potrebbe non tornare mai. Come Federico Bernardeschi, che è tornato da Londra con nuove convinzioni dopo una stagione non semplice, Con Sarri e Pirlo non ha mai trovato continuità di rendimento e un chiaro ruolo in campo. Ma con l’Italia è stato decisivo nei minuti giocati e soprattutto perfetto sui rigori.

L’ex Fiorentina è tornato in Italia ed è anche tornato nel mirino della concorrenza. A chiederlo espressamente è stato Jose Mourinho che ne apprezza la duttilità tattica, la possibilità di usarlo come esterno ma anche come mezz’ala. E l’affare converrebbe alla Juventus che non gli ha ancora rinnovato un contratto in scadenza nel 2022 e non sembra avere intenzione di avviare trattative.

Il rischio concreto è quello di perderlo a zero dal prossimo febbraio, senza dimenticare che l’agente di Bernardeschi è Mino Raiola che, come insegna Donnarumma, sa come muoversi. Ecco perché se la Roma davvero facesse un’offerta, sarebbe un affare per entrambi anche se Agnelli 4 anni fa l’aveva pagato 40 milioni di euro e difficilmente rientrerà della spesa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Allegri felicissimo: un campione sta per firmare

Calciomercato Juventus: Bernardeschi in partenza ma intanto oggi sposa Veronica Ciardi

Intanto però Federico Bernardeschi ha un altro impegno molto più urgente da assolvere. Fino a ieri sera è rimasto con tutti i compagni e lo staff della Nazionale a Roma per festeggiare la vittoria negli Europei di calcio. Oggi però lo aspetta un altro impegno, forse anche più importante.

L’attaccante juventino nel pomeriggio andrà all’altare sposando la storica compagna, Veronica Ciardi (ex concorrente del Grande Fratello 10). Per la cerimonia è stato scelto il Duomo di Sant’Andrea a Carrara, città natale del campione. Il ricevimento, poi, sarà all’ex Bagno Principe della Fossa Maestra che Bernardeschi ha acquistato pochi mesi fa trasformandolo in uno stabilimento moderno dallo stile orientale.

Bernardeschi e la Ciardi si frequentano dall’estate del 2016. Il calciatore, all’epoca ancora ala Fiorentina, l’aveva conosciuta a Formentera in vacanza grazie ad amici comuni. Poi la rottura e un nuovo riavvicinamento , con una novità importante. Perché nel 2019 è arrivata Deva, la loro primogenita.