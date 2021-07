Belen Rodriguez è diventata mamma per la seconda volta dando alla luce una bellissima bambina. La reazione di Stefano De Martino.

Belen Rodriguez aveva chiesto una bambina e qualcuno da lassù, udendo la sua richiesta ha deciso di accontentarla. Sembra solo ieri quando la showgirl aveva annunciato di essere in attesa, il tempo è passato velocemente e il 12 luglio, con un parto naturale è nata Luna Marì.

Una coincidenza ha voluto che la nascita di Luna Marì avvenisse in una notte speciale, la stessa che ha visto l’Italia intera in festa per la vittoria della Nazionale agli Europei di calcio. La piccola è la secondogenita di Belen Rodriguez; il primo figlio è Santiago, avuto dalla precedente relazione con Stefano De Martino. A proposito del ballerino, qual è stata la sua reazione?

Belen Rodriguez mamma bis, la reazione di Stefano De Martino: pace fatta?

Nessun post o messaggio pubblicato da Stefano De Martino sul suo profilo Instagram. Il ballerino ex concorrente di Amici ha messo un like al post di Belen Rodriguez, il suo mi piace spunta tra le milioni di reazioni alla foto della piccola Luna Marì. Come interpretare tale mossa?

Tutto lascia pensare che davanti al lieto evento i malumori siano stati messi da parte. Più esplicito invece il messaggio di Fabrizio Corona, ex compagno della showgirl che ha sempre affermato di essere stata l’unica donna che ha amato per davvero. “Auguri Gorda, benvenuta Luna”, ha scritto su Instagram l’ex re dei paparazzi.