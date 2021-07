Barbara D’Urso, che bomba: spunta il nome del reality che condurrà

Ottime notizie per Barbara D’Urso che ritrova il suo spazio a Mediaset con un nuovo programma: di cosa si tratta

Quello che sembrava dover essere un ridimensionamento del suo ruolo a Mediaset, in realtà ha aperto ad altre porte. Nell’annunciare il palinsesto della stagione 2021/2022 Pier Silvio Berlusconi ha confermato una nuova edizione del reality show La Talpa, cui ultima edizione è andata in onda nel 2008 con Katrin Cascella come vincitrice. Tuttavia, lo stesso Berlusconi ha ammesso che non c’era ancora nessun nome per la conduzione del reality show e che ci stava pensando.

LEGGI ANCHE > > > Uomini e Donne, brutte notizie per l’ex corteggiatrice: “Non sta bene, sensazioni terribili”

NON PERDERTI > > > Temptation Island, tutto quello che non si sa sul reality: quanti segreti

Oggi BlastingNews ha lanciato l’indiscrezione che vedrebbe la conduttrice partenopea al timone del reality show per il 2022 e, probabilmente, per le due stagioni successive già confermate.

LEGGI ANCHE > > > Uomini e Donne, crollo di Roberta Di Padua: decisione choc

Barbara D’Urso sostituirà Paola Perego?

La prima edizione de La Talpa fu condotta da Amanda Lear ed ebbe come vincitrice, nel 2004, Angela Melillo; le successive due edizioni sono state portate avanti da Paola Perego ed hanno visto vincere Gianni Sperti, oggi opinionista di Uomini e Donne, e Karina Cascella. Affidare nuovamente la conduzione alla Perego sarebbe la logica, ma come fa notare BlastingNews, la conduttrice lombarda sarà impegnata la domenica mattina con uno show insieme a Simona Ventura.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Can Yaman-Diletta Leotta, nuovo colpo di scena: fan perplessi

Barbara D’Urso torna ad essere quindi la scelta più logica e simpatica che Mediaset potrebbe mettere in campo per rilanciare il reality show dopo 13 anni. Gli altri nomi in pole, eventualmente dovesse saltare la conduttrice partenopea, sarebbero tutti inediti e si tratta di nuovi ingressi a Mediaset.