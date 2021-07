Anticipazioni Un Posto Al Sole, grande e amato ritorno in scena

Le anticipazioni di Un Posto Al Sole dal 19 al 23 luglio promettono grandi evoluzioni nella soap opera partenopea ed un ritorno in scena

La trama di Un Posto Al Sole ancora una volta avrà al centro della situazione Filippo, Serena ed Irene. Una volta che il Sartori torna a casa, infatti, dovrà far fronte ad una moglie ed una figlia che non ricorda di avere e la cosa lo metterà in crisi. Nonostante Serena faccia di tutto per farlo sentire a casa, l’imprenditore non riesce a darsi pace e reagisce male trasferendosi a casa di suo padre.

LEGGI ANCHE > > > Barbara D’Urso, che bomba: spunta il nome del reality che condurrà

NON PERDERTI > > > Uomini e Donne, brutte notizie per l’ex corteggiatrice: “Non sta bene, sensazioni terribili”

Neanche Roberto Ferri se la passa bene, insieme a Marina dovranno far fronte ai problemi con i Cantieri Flegrei. Fabrizio Rosato, intanto, riceve una spiacevole notizia che potrebbe compromettere i suoi rapporti con Ferri e che nasconde a Marina. Con un po’ di coraggio, Jimmy decide di tornare al campo estivo dove dovrà affrontare ancora una volta atti di bullismo. Stanco di avere paura dei bulli, troverà la forza di reagire alle loro azioni.

LEGGI ANCHE > > > Temptation Island, tutto quello che non si sa sul reality: quanti segreti

Anticipazioni Un Posto Al Sole, Susanna torna in scena

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Agnese Lorenzini (@agnese_lorenzini)

Susanna (Agnese Lorenzini) tornerà in Un Posto Al Sole a collaborare con lo studio d’avvocato di Niko, ma Renato non accetterà di buon grado questo suo ritorno. Nel frattempo Samuel è pronto a dischiarare il suo amore a Speranza e le prepara una cena a lume di candela coi fiocchi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Uomini e Donne, crollo di Roberta Di Padua: decisione choc

Silvia incontra nuovamente Giancarlo, una telefonata con lui la metterà nuovamente in crisi sul suo rapporto con Michele.