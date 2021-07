Amadeus e Giovanna Civitillo hanno rivelato nel corso di un’intervista un loro segreto che è stato accolto molto bene dal pubblico.

Amadeus e Giovanna Civitillo rappresentano una coppia simbolo per gli italiani. Un po’ come lo sono stati al tempo Al Bano e Romina Power, oggi il conduttore e sua moglie sono i personaggi più amati dal pubblico, il quale si chiede quale sia il segreto della loro unione così salda e duratura.

Intervistati nella City Life, il quartiere ipermoderno di Milano dove la coppia vive con il piccolo José (chiamato così per Mourinho, oggi allenatore della Roma) e con la piccola Kira, una Boston terrier, dal settimanale Oggi, Amadeus ha affermato: “Sono iper-ipocondriaco, lo ammetto”. Giovanna Civitillo, al suo fianco conferma: “A lui basta un brufolo per pensare male e farne un possibile motivo di ansia. Come si vive? Prendendolo in giro dal mattino alla sera. Scherzandoci sopra. Altrimenti usciremmo pazzi”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Tommaso Zorzi amareggiato si sfoga: il motivo lascia tutti senza parole – VIDEO

Amadeus e Giovanna Civitillo svelano un loro segreto: pubblico in delirio

Amadeus e Giovanna hanno poi rivelato il motivo per il quale si amano ogni giorno di più e il segreto della loro unione. “La totale assenza di egoismo”, spiega Amadeus, “Siamo l’uno rivolto all’altra, mai a se stessi. Ci siamo sempre e viceversa”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Uomini e Donne, confessione dell’ex corteggiatrice: “Impazzivo all’improvviso”

Giovanna Civitillo poi prosegue: “Lui viene prima. Io penso sempre prima a lui e poi a me. E prima ancora a José”. Amadeus rivela che Giovanna Civitillo “è una gran secchiona. Impara velocemente ma ha ancora l’ansia di voler dimostrare quello che sa fare, pertanto studia, studia, studia. Io invece improvviso, “arronzo” come dice lei…”.