Tommaso Zorzi ha rivelato di staccare un po’ con i social e che sarà dunque meno presente del solito. Il motivo.

Tommaso Zorzi è sempre molto attivo sui social. Dopo l’esperienza al GF Vip e successivamente all’Isola dei Famosi, l’influencer si sta godendo le meritate vacanze e più che mai si dedica a pieno ai suoi tantissimi followers che vogliono sapere sempre cosa fa e cosa gli è successo nell’arco della giornata in modo particolare dopo essere uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma: Tommaso Stanzani.

Nelle scorse ore l’ex allievo di Amici 20 ha fatto sapere ai propri fan di essere finalmente in vacanza dopo essersi diplomato ma senza svelare la sua meta. Gli utenti hanno pensato che fosse una vacanza d’amore la sua e così Tommaso Zorzi ha fatto una precisazione.

Tommaso Zorzi sarà meno presente sui social: il motivo – VIDEO

Il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha preso parola dopo il suo compagno, Tommaso Stanzani, e sui social ha affermato: “Mi spiace se posterò meno questa vacanza. Posterò sempre ma un pochino meno”.

Il motivo è perchè Tommaso Zorzi andrà in vacanza con Tommaso Stanzani? L’ex opinionista dell’Isola dei Famosi ha affermato: “Andrò in un posto in cui riesco a staccare il telefono”. Dopo il dubbio iniziale le conferme: Tommaso Stanzani ha raggiunto il suo amato in Sicilia. “Siamo immersi nella natura. Meraviglioso. Non mi viene mai voglia di uscire. Sto proprio da Dio qua”.