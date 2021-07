Raffaella Carrà, spunta un filmato commovente di 25 anni fa e la protagonista lo condivide con i suoi follower: “Non me lo aspettavo”

Ad una settimana dalla notizie della sua tragica scomparsa, la commozione per la morte di Raffaella Carrà è ancora altissima. Ne abbiamo avuto riprova anche durante i suoi funerali di sabato scorso, trasmessi in diretta tv e seguitissimi dal pubblico. Ma soprattutto ogni giorno spuntano nuove testimonianze di affetto nei suoi confronti, alcune delle quali sorprendenti.

Come è successo nelle ultime ore sul profilo ufficiale di Vera Gemma. La figlia d’arte, ex concorrente dell’ultima Isola dei Famosi, conosceva la Carrà e in tempi non sospetti era stata anche sua ospite. Era il 1996, ai tempi di Carramba, che sorpresa! e c’è un video che lo conferma.

Gemma l’ha ricevuto da un fan, pensava che non ci fossero testimonianze diretta di a quella sua ospitata ed è rimasta commossa: “Grazie a chi mi ha mandato questo video…Non credevo che lo avrei mai più rivisto…”. E ha confessato così quando profondamente l’abbia colpita questo lutto.

Raffaella Carrà, Vera Gemma la ricorda e celebra il suo orgoglio italiano

Ma Vera Gemma è stata anche in prima fila per festeggiare la vittoria dell’Italia negli Europei di calcio contro l’Inghilterra. Ha voluto farlo sapere a tutti, postando anche l’immagine di una scritta su un muro, ribadendo che anche lei non vuole inchinarsi davanti ad Elisabetta.

Solo una presa in giro in mezzo all’euforia generale. Ma per lei è anche un momento di scelte importanti perché come aveva anticipato il settimanale ‘Oggi’ nei suoi programmi c’è una scelta di vita. Andrà infatti a convivere con l’attuale fidanzato, Jeda, che abbiamo imparato a conoscere come ospite dell’Isola, e lascerà Roma per spostarsi a Milano.