Papa Francesco, parla il portavoce: gli aggiornamenti sulle sue condizioni

Si trova ancora al Policlinico Gemelli di Roma Papa Francesco, a seguito dell’intervento al Colon. Gli aggiornamenti dal portavoce

Nella giornata di ieri è tornato a parlare dal Policlinico Gemelli di Roma, in occasione del tradizionale Angelus della domenica. Papa Francesco si trova ancora ricoverato a seguito dell’intervento al Colon al quale si è sottoposto qualche giorno fa. I fedeli sono in apprensione per le sue condizioni, anche se ci ha pensato il Pontefice in persona a rassicurare tutti.

Poco fa, anche il portavoce vaticano Matteo Bruni ha parlato, fornendo alcuni importanti aggiornamenti su quello che succederà. “Il Papa ha trascorso una giornata tranquilla e ha completato il decorso post operatorio chirurgico. Per ottimizzare al meglio la terapia medica e riabilitativa, il Santo Padre rimarrà ricoverato ancora per qualche giorno” ha spiegato.

Papa Francesco, il portavoce: “Condivide la gioia per la vittoria dell’Argentina e dell’Italia”

Tutto procede come da programma per Papa Francesco, ancora ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Ne ha parlato il portavoce vaticano Matteo Bruni, che ha rassicurato tutti sulle condizioni del Santo Padre. “Dopo l’Angelus, ieri pomeriggio il Pontefice ha celebrato la Santa Messa nella Cappellina privata, insieme al personale che quotidianamente lo assiste” ha spiegato, aggiungendo poi: “Prima della recita dell’Angelus, il Papa ha desiderato incontrare alcuni pazienti del reparto di Oncologia e i rispettivi familiari“.

Infine un commento sul grande weekend di sport appena conclusosi. “Il Santo Padre condivide la gioia per la vittoria della nazionale argentina e di quella italiana con le persone che gli sono vicine. Il significato dello sport e dei suoi valori sono stati messi in primo piano, come la capacità sportiva di sapere accettare qualsiasi risultato, anche la sconfitta” ha concluso il portavoce.