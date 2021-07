Meteo, l’anticiclone apre la settimana: in arrivo vortice tempestoso

Il meteo di questo lunedì si aprirà all’insegna dell’anticiclone, ma qualcosa sta cambiando. E’ in arrivo un vortice tempestoso: martedì cambia tutto.

Nel corso di questa nuova settimana l’anticiclone che sta caratterizzando il meteo italiano sarà interrotto da un vortice temporalesco. Sono in arrivo sull’Italia temporali e grandine grossa pronti a toccare numerose regioni. Questo vortice ciclonico proviene direttamente dalla Francia e farà cedere completamente il blocco anticiclonico che sta riscaldando il paese. L’unica eccezione sarà questo lunedì in cui ci sarà ancora una tregua atmosferica.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Cosa vuol farne Renzi del Reddito di cittadinanza? Lo scenario delineato dalla senatrice Laura Garavini di Italia Viva

Mentre invece già da martedì, il vortice temporalesco si inizierà a spostare dalla Francia ed arriverà sulle regioni di Nordovest dove già dalle prime luci del giorno si registreranno numerosi rovesci anche a sfondo temporalesco. A partire da martedì inizieranno a verificarsi anche fenomeni intensi come nubifragi e grandinate. Andiamo quindi a vedere cosa succederà durante questo lunedì sulla penisola italiana.

Meteo, ancora anticiclone questo lunedì: sole su gran parte della penisola

Il lunedì si aprirà con il meteo segnato dall’anticiclone che porterà sole su gran parte della penisola fatta eccezione per la Sardegna dove avremo nuvolosità medio alta. Durante il pomeriggio, in caso di aumento di nubi, potremo avere piovaschi e temporali sulle Alpi occidentali. A fine giornata rovesci e temporali inzieranno a scendere su alcune regioni. Andiamo quindi a vedere la situazione sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo sole in prevalenza. Ma la situazione non resisterà fino al termine della giornata con un peggioramento causato da piogge e temporali e temporali che inizieranno a cadere sui settori alpini. Le temperature risulteranno in leggero aumento a causa dell’Afa, con valori massimi compresi tra i 30 e 35 gradi.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Papa Francesco parla dopo il ricovero: gli aggiornamenti sulle condizioni

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo bel tempo durante il corso della giornata. Infatti qui ci sarà ancora la presenza dell’alta pressione. Al pomeriggio avremo velature di passaggio, che però non andranno ad impensierire la stabilità atmosferica. Le temperature non subiranno alcuna variazione, con massime che andranno dai 30 ai 36 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo bel tempo su tutte le regioni, con il sole che riscalderà il settore durante tutta la giornata. Solamente nelle aree di montagna avremo qualche cumulo. Le temperature risulteranno stazionarie, con valori massimi che oscilleranno dai 31 ai 36 gradi.