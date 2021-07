Le Iene, bomba pazzesca: una cantante bellissima al posto di Alessia Marcuzzi! Il programma di Mediaset sta per iniziare un nuovo ciclo

In questi giorni negli ambienti televisivi si fa un gran parlare del futuro di Alessia Marcuzzi. La conduttrice ha svelato sui social di lasciare dopo 25 anni Mediaset, con una svolta epocale per la sua carriera. Arrivata giovanissima nell’azienda milanese, ha portato al successo tantissimi programmi, da “Colpo di Fulmine” al “Grande Fratello“, passando per “Festivalbar” e “L’Isola dei Famosi“. Nell’ultimo periodo l’abbiamo associata al format de “Le Iene“, come volto di riferimento assieme a Nicola Savino. L’anno prossimo, però, a presentare lo show di Italia 1 non ci sarà nessuno dei due. La rete ha deciso di dare un taglio netto col passato, cercando di individuare due validi sostituti. Il famoso portale televisivo TvZoom.it ha svelato una clamorosa indiscrezione, che riguarda proprio il profilo femminile che prenderà il posto della Marcuzzi.

Le Iene, bomba pazzesca: Elodie al posto di Alessia Marcuzzi

Si parla di Elodie come possibile sostituta. La bellissima cantante farebbe così l’esordio in un nuovo ruolo che in molti giudicano perfetto per le sue caratteristiche. Alessia Marcuzzi potrebbe fare invece il percorso inverso, salendo sul palco dell’Ariston il prossimo anno, per affiancare Amadeus alla guida di Sanremo 2022. Il settimanale Vero ha parlato anche di due offerte corpose per la showgirl romana, che riguardano sia un programma su La7 che un altro su Discovery. Quest’ultimo rappresenterebbe un salto in avanti verso una nuova esperienza stimolante. Per ora non è dato sapere se la proposta verrà accettata o se in serbo ci sia qualche altra sorpresa. Resta per ora un punto interrogativo chi potrebbe eventualmente condurre ‘Le Iene’ assieme ad Elodie. Il volto maschile è ancora tutto da scegliere, come confermato anche da Dagospia. Presto ne sapremo di più.