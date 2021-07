Italia campione, festeggiamenti violenti a Milano: 15 feriti, tre sono gravi

Rischiano di finire in tragedia i festeggiamenti a Milano per la vittoria dell’Europeo. Dopo la notte di festa sono 15 i feriti, tre gravi.

Serata di grande festa in tutta Italia, dopo la vittoria della Nazionale ad Euro 2020. I festeggiamenti a Milano, però, hanno rischiato di finire in tragedia a causa delle diverse bombe carta esplose che hanno colpito alcuni cittadini. Infatti al termine della notte magica, il report conta ben 15 feriti soccorsi di cui tre in gravi condizioni. I tre ragazzi operati d’urgenza hanno intorno ai 20 anni e sono stati ricoverati d’urgenza.

Trasportati in codice rosso, i tre sfortunati hanno riportato lesioni gravi causate da alcune bombe carta. Ad uno dei feriti, una bomba carta gli a traforato l’addome, causandogli una profonda ferita. Mentre un 21enne ha perso tre dita a causa di un petardo. Infine il terzo ragazzo ha riportato una ferita penetrante causata dal gancio di una transenna. Andiamo quindi a vedere il bollettino medico in seguito agli aggiornamenti.

Milano, tra tuffi nei Navigli e feriti: cos’è successo nella notte

Quella di ieri è stata una serata di grande festa in tutta Italia, con il Paese che è esploso di gioia dopo il rigore parato da Gigio Donnarumma. A Milano c’è chi addirittura si è esibito in un tuffo acrobatico nei Navigli. Ma proprio la serata meneghina ha rischiato di finire in tragedia. Oltre ai tre feriti gravi, c’è anche un ragazzo di 30 anni che ha rischiato di perdere l’occhio. Infatti il 30enne è stato soccorso dopo che un razzo l’ha colpito in volto.

Sempre durante i festeggiamenti, alcuni malviventi hanno rapinato una coppia in Piazza Emilia sottraendo ai due uno smartphone. Inoltre i criminali hanno poi minacciato l’uomo prima di fuggire. Fortunatamente la Polizia Locale ha subito bloccato ed arrestato i malviventi. Una serata magica quella italiana, con i festeggiamenti che però hanno rischiato di finire in tragedia nel capoluogo lombardo.