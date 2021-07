Fortnite, un dettaglio svela una grossa novità in arrivo (molto) presto

Un utente ha individuato un dettaglio che ci svela una grossa novità in arrivo su Fortnite nelle prossime settimane

Continuano ad arrivare novità su Fortnite. Gli utenti non saranno mai sazi, e gli sviluppatori di Epic Games lo sanno bene. Motivo per cui sono in fase di lavorazione alcune super novità che andranno ad arricchire ancora una volta un battle royale che rimane sempre sulla cresta dell’onda. Tra partnership di lusso, crossover ed eventi esclusivi, ci sarà (ancora) da divertirsi.

I vari leaker e dataminer sono alla ricerca di possibili dettagli che facciano intendere le idee che la software house ha in mente. Difficile individuarle tutte e in tempo, considerando le informazioni che quotidianamente arrivano. A tal proposito, un utente ha individuato un dettaglio che anticipa una super aggiunta che a breve entrerà a far parte del videogioco.

As spotted by @Christo70276321, people have slightly vandalized the Fortnite wall-art, writing “IS FOR KIDS” next to the word “Fortnite”.

They also noted the location of where the wall-art is at in the original tweet https://t.co/SjJaeuE4YQ

— iFireMonkey (@iFireMonkey) July 4, 2021