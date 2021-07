Filippo Bisciglia rivela la malattia che l’ha colpito da bambino: quanto dolore

Il presentatore di Temptation Island, Filippo Bisciglia, ha raccontato la malattia che lo colpì da piccolo: l’incredibile retroscena.

La nuova stagione di Temptation Island continua a macinare ottimi ascolti, confermando il successo delle passate edizioni. Ancora una volta a condurre le coppie nell’Isola della tentazione ci sta pensando Filippo Bisciglia, alla suo ottavo anno al timone del programma. Il conduttore è richiestissimo per le interviste e delle sue ultime dichiarazioni al settimanale ‘Tele Più’ hanno stupito tutti.

Infatti Bisciglia ha avuto l’occasione di raccontarsi a cuore aperto, affrontando diversi argomenti. Raccontando la sua vita, Filippo ha raccontato una sua battaglia quando era piccolo. Infatti stando al presentatore ha avuto un grave problema all’anca, che non gli ha permesso di camminare. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli del racconto del volto principale di Temptation Island.

Filippo Bisciglia e quella battaglia da piccolo: “Non potevo camminare, usavo un carrellino”

Durante la sua intervista a Tele Più, Filippo Bisciglia ha raccontato la sua lotta con una malattia che l’ha colpito da piccolo. Infatti il conduttore ha rivelato: “Dai due ai quattro anni non ho potuto camminare per un problema all’anca. Invece di giocare mi muovevo con un carretto fatto da mio nonno“. Un vero e proprio problema, che però non l’ha demoralizzato. Questa malattia, però, non ha fermato il piccolo Filippo che fin dalla tenera età ha sognato di lavorare nel mondo della televisione.

Ad oggi Bisciglia si dice appagato dalla sua vita e dal lavoro. Cresciuto sognando di diventare come Corrado, Filippo è riuscito a lavorare in diversi programmi come Amici Celebrities, Tale e Quale Show e il Grande Fratello. Un’infanzia particolare quella di Filippo Bisciglia che ha rivelato che da piccolo non amava nemmeno festeggiare i compleanni. Adesso, però, con l’ennesimo successo di Temptation Island il presentatore può finalmente godersi la sua vita e la sua carriera televisiva in ascesa.