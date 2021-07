Estate in diretta, programma condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini, verrà sospeso per un’ora. Il motivo.

Quella di oggi sarà una puntata particolare. Roberta Capua e Gianluca Semprini si fermeranno per un’ora, esattamente dalle 16.45 alle 17.45, per lasciare spazio ad un’edizione speciale del telegiornale. In diretta verrà seguito l’arrivo della Nazionale Italiana dopo la vittoria ad Euro 2020 ai danni dell’Inghilterra di ieri sera.

All’evento parteciperà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ieri sera era tra gli spettatori dello stadio. Per questo motivo dunque, Roberta Capua e Gianluca Semprini interromperanno la loro trasmissione per trasmettere in diretta i calciatori che verranno accolti dal Presidente.

Estate in diretta, stop improvviso del programma: il motivo

L’edizione speciale del TG1 andrà in onda dal Palazzo del Quirinale dove il Presidente Sergio Mattarella incontrerà i calciatori della Nazionale Italiana (qualificatisi campioni d’Europa) e Matteo Berrettini, il tennista che ieri ha conquistato il terzo posto sempre in rappresentanza dell’Italia.

Il tutto andrà in onda a partire dalle 16.45 alle 17.45, prima e dopo la diretta con Roberta Capua e Gianluca Semprini, conduttori di Estate in diretta.