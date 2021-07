Elettra Lamborghini, incendio sull’aereo: le sue condizioni – FOTO

Elettra Lamborghini sta attraversando un periodo molto felice della sua vita personale e professionale, nonostante un pericoloso incidente verificatosi con l’aereo: ecco cosa è successo ed il racconto della cantante.

Elettra Lamborghini si sta godendo l’enorme successo del suo brano “Pistolero“, che è già diventato disco di platino. La cantante avrà diversi impegni di promozione del suo nuovo EP nel corso di tutta l’estate, ed anche nella serata del 12 luglio si sarebbe dovuta esibire, se non avesse avuto un antipatico contrattempo.

Come ha raccontato Elettra su Instagram, non appena il suo aereo privato ha provato a decollare, è dovuto tornare indietro. Dopo neanche cinque minuti di tragitto, infatti, ci sarebbero stati dei problemi ad una “bombola”, che ha addirittura preso fuoco, costringendo il velivolo a far ritorno in aeroporto.

Nonostante l’antipatico incidente con l’aereo, Elettra Lamborghini non si è persa d’animo, ed ha cercato come al solito di sdrammatizzare, prendendosi anche in giro. La cantante ha comunque sperato di poter arrivare puntuale al suo concerto previsto per la sera stessa, nonostante tutto.

Elettra ha infatti in agenda una serata live a Cecina, in Toscana. L’artista ha condiviso numerose Storie su Instagram riguardo l’accaduto, documentando anche l’arrivo dei pompieri. Insomma, un piccolo incidente nella vita della cantante che in questo momento sta vivendo un periodo di piena felicità personale e professionale.