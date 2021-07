Diletta Leotta-Can Yaman, clamorosa indiscrezione: “È accaduto qualche giorno fa”

Una clamorosa indiscrezione sulla relazione tra Diletta Leotta e Can Yaman è stata rivelata su Instagram da uno che di gossip se ne intende

Da quando la storia tra Diletta Leotta e Can Yaman è uscita alla luce del sole, Alessandro Rosica – Investigatoresocial su Instagram – ha sempre fiutato del marcio, tanto da aprire una rubrica per smascherare tutti i loro passi falsi: lo Yaman-Gate.

Il gossipparo è noto per i suoi smascheramenti, il suo obiettivo è quello di “ripulire la scena italiana dal marcio” ed a piccoli passi cerca di fare il suo, tant’è che si è inimicato parecchi VIP. Anche la famiglia di Diletta Leotta non lo vede di buon occhio, soprattutto il fratello che, in passato, l’ha insultato e minacciato su Instagram.

Diletta Letta-Can Yaman: cos’è successo

Per quanto la coppia possa sembrare in sintonia, in realtà le cose non vanno come sperato: “C’è stato un diverbio nato di persona e continuato al telefono, lui è stanco, lei un po’ meno, comunque è una situazione che pesa e non facile da gestire”, così ha spiegato Rosica la situazione. “Ne vedremo delle belle”, ha continuato l’esperto gossipparo che fin qui ha anticipato tutte le mosse della coppia.

Nonostante i continui attacchi dalla Turchia e dall’Italia, per coloro che sostengono la coppia, Alessandro Rosica ha previsto anche “storie insieme, con un sorriso totalmente costruito”. Effettivamente, ieri sera la coppia era insieme a tifare per l’Italia.