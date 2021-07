Calciomercato Milan, due inglesi sul top player: sfuma l’affare?

Calciomercato Milan, continua la caccia al top player per la trequarti. Sull’obiettivo sono piombate due squadre inglesi

Il Milan sta costruendo la squadra per il prossimo anno. Dopo gli addii del campione d’Europa Gianluigi Donnarumma e di Hakan Calhanoglu a parametro zero, sono già stati fatti alcuni acquisti importanti. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione di Stefano Pioli una rosa competitiva e in grado di competere su tutti i fronti.

Il grande obiettivo è sicuramente il trequartista, colui che dovrà far girare le manovre offensive e avrà il compito di rientrare in fase di ripiego. Sono tanti i nomi sulla lista di Maldini e Massara, alcuni più fattibili e altri che fanno sognare i tifosi. C’è un top player che piace molto, ma non solo ai rossoneri. Due club inglesi sono infatti piombati su di lui.

Calciomercato Milan, anche Arsenal e Tottenham su Isco

Tra i giocatori che il Milan sta inseguendo per la trequarti, c’è Isco del Real Madrid. Il fantasista spagnolo andrà in scadenza nel 2022, e sembra ormai essere fuori dal progetto dei Blancos. Talento e leadership: due delle caratteristiche ricercate da Stefano Pioli. C’è però da superare l’ostacolo economico, rappresentato principalmente dall’ingaggio monstre da 9 milioni di euro che percepisce il giocatore.

Secondo quanto riferisce il Sunday Mirror, però, c’è una nuova variabile che potrebbe far saltare l’affare per il Milan: l’interesse di Arsenal e Tottenham. I due club inglesi avrebbero chiesto informazioni al Real Madrid per lui, e non è da escludere un possibile affondo già nelle prossime settimane di calciomercato.