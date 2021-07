Belen Rodriguez presenta Luna Marì: quel dettaglio che le rende uguali – FOTO

Belen Rodriguez non ha perso tempo a presentare Luna Marì ai suoi follower: un dettaglio è stato notato da tanti

Momento di grande gioia per Belen Rodriguez ed il suo attuale compagno Antonio Spinalbese. I due dopo 9 mesi di attesa hanno finalmente visto venire al mondo la loro bambina: Luna Marì. Ad annunciarlo è stata proprio la bellissima argentina che dopo Santiago, avuto dal matrimonio naufragato con Stefano De Martino, è diventata mamma bis.

Belen subito dopo la nascita della sua secondogenita, avuta con parto naturale, ha pubblicato nelle Insta Stories una foto in cui si intravedeva solo parte del corpo di Luna Marì. Ma solo poco fa ha deciso di presentare a tutti la sua piccola. Nel post corredato di foto, un dettaglio non è sfuggito ai followers dell’argentina.

La piccola Spinalbese è nata alle 12.47 am e pesa 2,9 kg. “ Grazie a tutti per gli auguri! Siamo di una Felicita indescrivibile“, ha scritto la Rodriguez. Difatti in queste ore sono tantissimi i messaggi che la bellissima coppia sta ricevendo: oltre 510mila like e oltre 7mila i commenti raggiunti in pochissimo tempo.

Belen Rodriguez presenta Luna Marì ai suoi follower: in tanti hanno notato un dettaglio particolare

Luna Marì è venuta al mondo con parto naturale in una clinica di Padova. Molto attiva sui social, Belen non ha perso tempo a rendere partecipi i suoi fans a questo lieto evento. La showgirl argentina a distanza di qualche ora dalla nascita di Luna Marì, ha presentato la sua piccola a tutti. Un dettaglio nelle foto, però, è stato notato da tanti: la bocca della neonata è identica a quella di Belen.

In questi minuti sono tantissimi i messaggi di coloro che mettono in risalto questo aspetto: “Ha già il tuo broncio che farà strage…che meraviglia”, “Ha la tua bellissima bocca! Bellissima Luna Marì, già la amiamo come la sua mamma! Congratulazioni per questa perla”.

C’è chi poi ha notato come Belen sia in splendida forma dopo ore e ore di contrazioni: “Beh io dopo 24h di contrazioni non ero tutto sto fiore“, “Belen ma tu anche dopo il parto sei una donna pazzesca?! Auguri”. Per la bellissima coppia adesso non resta altro che convolare a nozze: si avverte già l’inconfondibile profumo d’arancio.