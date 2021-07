Belen Rodriguez, è nata la figlia Luna Mari: grandissima emozione – FOTO

Grande gioia per Belen Rodriguez che festeggia la nascita della figlia Luna Meri, nata dal rapporto con Antonio Spinalbese: la foto sui social.

E’ nata finalmente Luna Mari, l’attesissima figlia di Belen Rodriguez ed Antonio Spinalbese. Un annuncio che i fan della modella aspettavano da tempo e che ieri è arrivato direttamente sui social. Solamente pochi giorni fa, la showgirl mostrava il pancione di 36 settimane In quelle stories ha ricordato che Santiago De Martino, figlio di Stefano De Martino, era nato al 37esima settimana. Inoltre all’epoca Santiago nacque con un parto naturale.

L’annuncio della nascita di Luna Mari è arrivato in tarda notte, con una stories postata su Instagram intorno alle ore 02:30 della notte tra l’11 e il 12 luglio. La conduttrice televisiva ha postato la foto del piccolo piede di Luna, scrivendo: “C’è qualcuno che è nato adesso. Giornata fortunata. Ha vinto l’Argentina, ha vinto l’Italia ed è nata Luna“. Anche Antonio Spinalbese ha pubblicato la stessa foto aggiungendo: “Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai… il profumo di felicità“.

Belen Rodriguez, nasce la piccola Luna Mari: dove ha partorito

Dopo la foto postata sui social da Belen Rodriguez sui social network, in molti si sono chiesti in quale clinica si sia recata la showgirl per la nascita della piccola Luna Mari. Contrariamente alle voci di corridoio, Belen non ha partorito in una clinica a Milano, bensì in una clinica a Padova. Inoltre la showgirl non vede l’ora di far conoscere la neonata a Santiago.

Anche il nome di Luna Mari non è di certo casuale. Infatti Luna rappresenta la personificazione della dea che rappresenta l’astro, la luce e la brillantezza, mentre invece Mari è un riferimento alla Vergine Maria. Belen già da tempo era pronta a partorire, con l’annuncio che era arrivato lo scorso 25 giugno. Due settimane dopo la showgirl ha allargato la famiglia, dando alla luce Luna Mari.